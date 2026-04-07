Accidentul s-a produs în zona localității Giarmata, pe sensul de mers spre Arad. Potrivit primelor informații, autoturismul condus de Gabriel Bolovan se afla pe banda de urgență în momentul în care a fost lovit violent de un autotren înmatriculat în Bulgaria. Impactul a fost extrem de puternic. Mașina a fost grav avariată, iar pentru șofer nu s-a mai putut face nimic, acesta murind pe loc.

Om de afaceri din Arad, mort într-un accident rutier

În autoturism se mai afla o femeie de 50 de ani, care a supraviețuit, însă a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1 Deva–Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o persoană a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au transmis oamenii legii.

Gabriel Bolovan era cunoscut în Jariștea atât ca om de afaceri, cât și ca ales local. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe o persoană discretă, echilibrată și implicată în problemele comunității. Moartea sa neașteptată a lăsat în urmă nu doar o funcție vacantă, ci și un gol uman greu de explicat.

„A fost un om rar, așa cum întâlnești cel mai puțin”

„Uneori, Dumnezeu îi alege prea devreme pe cei mai buni dintre noi…A fost un om rar, așa cum întâlnești tot mai puțin: modest, discret, cu un caracter curat și un bun-simț care se simțea fără să fie rostit. Am avut privilegiul să colaborăm și voi păstra mereu în suflet amintirea unui om blând, politicos, care nu a căutat niciodată să iasă în față, dar care se făcea remarcat prin felul său de a fi: liniștit, respectuos, profund uman. Și-a îndeplinit rolul de consilier local cu demnitate și responsabilitate, dar dincolo de orice funcție, a rămas un om cu adevărat frumos. Plecarea lui lasă un gol greu de descris… Drum lin, în Lumină, prieten drag. Dumnezeu să te odihnească în pace. Bolovan Grigoraș-Gabriel

02.04.1970 – 06.04.2026”, a transmis Claudia Serfimciuc, secretarul comunei Jariștea și fost subprefect al județului Vrancea.