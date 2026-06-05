Prăjitură cu căpșuni, tip pandișpan. O rețetă de sezon, perfectă pentru weekend

Pentru zilele când vreți să consumați un desert gustos şi care să se prepare uşor, vă recomandăm o rețetă simplă, de prăjitură cu capsuni, cu blat pufos de tip pandișpan.

Prăjitură cu zmeură

Este o prăjitură foarte potrivită pentru sezonul cald, se prepară simplu şi este pe gustul multora, este aromată şi răcoroasă şi nu necesită multe ingrediente. De asemenea, nu este nevoie nici de mult timp şi nici de mare pricepere.

Ingrediente

500 gr de căpșuni;

6 ouă;

6 linguri de zahăr;

6 linguri de faină;

zahăr vanilat;

2 linguri de unt topit sau de ulei;

1-2 linguri de cacao (opțional);

zahăr pudră pentru ornat (opțional).

Realitatea.NET | Cum se prepară siropul de căpșuni. Rețeta simplă pentru un gust autentic al verii

Mod de preparare

Căpșunile este de preferat să fie cât mai proaspăte, adică să nu fie storcite, pentru că nu se spală în general (doar în cazuri în care chiar necesită). Rețeta prezentată aici este una cu blat pufos, tip pandișpan. Se poate face atât cu cacao, cât şi fără, în funcție de preferința fiecăruia.

Se separă albușurile de gălbenușuri și se bat spumă, împreună cu zahărul, cu ajutorul mixerului. Gălbenușurile se amestecă cu untul topit și se adaugă peste albușuri. Făina, zahărul vanilat (se poate folosi esență de vanilie) şi cacao (dacă se optează şi pentru ea) se încorporează și ele cu grijă, amestecând ușor, de jos în sus, pentru a menține textura spumoasă. Toată compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu unt şi tapetată cu griş sau făină în prealabil, peste care presărăm zmeura pe întreaga suprafață a tăvii și se bagă în cuptorul bine încins, pentru circa 30-40 de minute.

Când este gata, se scoate tava şi se presară zahărul pudră pe deasupra şi se lasă să se răcească, pentru a putea fi tăiată fără să se sfărâme, după care se poate servi.