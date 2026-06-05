Cum se prepară siropul de căpșuni. Rețeta simplă pentru un gust autentic al verii

Siropul de căpșuni este una dintre cele mai apreciate metode de a păstra aroma fructelor de sezon pentru lunile următoare. Dulce, parfumat și ușor de preparat, acesta poate fi folosit în limonade, deserturi, clătite sau cocktailuri și reprezintă o alternativă naturală la produsele din comerț.

Nu necesită ingrediente complicate, iar rezultatul este un produs aromat, care păstrează gustul intens al căpșunilor coapte.

Ingrediente

Pentru aproximativ un litru de sirop sunt necesare:

1 kilogram de căpșuni bine coapte;

800 g – 1 kg de zahăr;

500 ml apă;

zeama de la o lămâie.

Mod de preparare

Primul pas este spălarea atentă a căpșunilor și îndepărtarea codițelor. Fructele se taie în jumătăți sau sferturi și se pun într-o cratiță încăpătoare.

Se adaugă apa și se fierb la foc mediu timp de aproximativ 20-30 de minute, până când fructele se înmoaie complet și își lasă sucul.

Compoziția se strecoară apoi printr-o sită fină sau prin tifon, pentru a separa lichidul de pulpă. Sucul obținut se măsoară și se pune din nou pe foc împreună cu zahărul.

Amestecul se fierbe până când zahărul se dizolvă complet și siropul începe să capete consistență. Spre final se adaugă zeama de lămâie, care contribuie la conservarea produsului și îi accentuează aroma.

După aproximativ 10-15 minute de fierbere, siropul se ia de pe foc și se toarnă fierbinte în sticle sau borcane sterilizate.

Recipientele se închid ermetic și se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură, pentru a asigura o conservare cât mai bună.

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Cum poate fi folosit

Siropul de căpșuni este ideal pentru prepararea băuturilor răcoritoare. O cantitate mică diluată cu apă rece sau apă minerală oferă o băutură aromată și revigorantă în zilele călduroase.

De asemenea, poate fi utilizat ca topping pentru înghețată, cheesecake, clătite, iaurt sau diverse prăjituri.

Sfaturi pentru un sirop reușit

Pentru o aromă intensă, este recomandată folosirea căpșunilor foarte bine coapte și parfumate. Sterilizarea corectă a recipientelor este esențială pentru păstrarea siropului pe termen lung.

Depozitat într-un loc răcoros și ferit de lumină, siropul de căpșuni își poate menține calitatea și aroma timp de mai multe luni, aducând în orice anotimp gustul autentic al verii.