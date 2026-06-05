Meta introduce un asistent AI pentru creatorii de conținut de pe Facebook

Meta a anunțat lansarea unui nou asistent bazat pe inteligență artificială destinat creatorilor de conținut de pe Facebook, cu scopul de a-i ajuta atât în procesul de creare a materialelor, cât și în analiza performanțelor acestora.

Potrivit companiei, instrumentul va oferi recomandări personalizate, adaptate stilului fiecărui creator, performanțelor anterioare, comunității de urmăritori și obiectivelor stabilite. Astfel, utilizatorii vor putea primi sugestii relevante pentru dezvoltarea conținutului și creșterea audienței.

Printre funcționalitățile anunțate se numără identificarea tendințelor și generarea de idei pentru postări. De exemplu, în timpul unor evenimente majore, precum Campionatul Mondial de Fotbal, asistentul va putea recomanda teme și subiecte de interes care ar putea atrage atenția publicului.

De asemenea, noua soluție AI va simplifica accesul la datele privind performanța conținutului. În loc să analizeze manual grafice și statistici, creatorii vor putea adresa întrebări directe, precum „Care este cea mai bună oră pentru a publica?” sau „Câte aprecieri am primit ieri?”, primind răspunsuri rapide și personalizate.

Meta susține că recomandările oferite de asistent vor fi adaptate fiecărei pagini în parte, ținând cont de particularitățile și istoricul acesteia.

Prin această inițiativă, compania urmărește să ofere creatorilor motive suplimentare pentru a rămâne activi pe Facebook și, în același timp, să le pună la dispoziție instrumente de inteligență artificială integrate direct în platformă, reducând nevoia de a utiliza soluții externe, precum ChatGPT.

Totodată, Meta a anunțat extinderea capacităților de traducere ale propriului sistem AI, care va putea funcționa în mai multe limbi noi, inclusiv franceză, thailandeză și arabă.

