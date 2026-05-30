Emmanuel Macron a felicitat PSG după câștigarea Ligii Campionilor: „O nouă stea străluceşte peste Paris!”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a felicitat sâmbătă seara echipa Paris Saint-Germain după câștigarea celui de-al doilea trofeu consecutiv din UEFA Champions League.

Imediat după victoria obținută la loviturile de departajare în fața lui Arsenal, liderul francez a transmis un mesaj pe platforma X.

„O nouă stea străluceşte peste Paris!”, a scris Emmanuel Macron.

„Bravo PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franţa este mândră”, a adăugat președintele Franței.

PSG a intrat în istoria fotbalului francez

PSG a câștigat finala Ligii Campionilor după loviturile de departajare, scor 4-3, după ce partida și prelungirile s-au încheiat la egalitate, 1-1. Prin acest succes, clubul parizian a devenit primul club francez care reușește să câștige de două ori cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Până acum, singura echipă franceză care mai cucerise trofeul era Olympique Marseille, în 1993.

Sărbătoare în Paris după victoria lui PSG

După finală, în capitala Franței au început petrecerile dedicate succesului echipei pregătite de Luis Enrique. Celebrările din Paris sunt așteptate să continue până dimineață, după unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului francez.