Trump vrea să înlocuiască concertele dedicate aniversării SUA cu un miting politic: „Sunt atracția numărul unu în lume”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că ia în calcul anularea unei serii de concerte programate în National Mall din Washington pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, după retragerea mai multor artişti. În locul spectacolelor, liderul american a sugerat organizarea unui discurs şi a unui miting politic.

Concertele făceau parte din evenimentul „Great American State Fair”, o sărbătoare programată să se desfăşoare timp de 16 zile, între 25 iunie şi 10 iulie 2026. Organizatorii anunţaseră că evenimentul urma să aibă loc în National Mall, între Capitoliul SUA şi Monumentul Washington, cu scene pentru concerte, pavilioane dedicate statelor americane, expoziţii, carusele şi alte atracţii.

Mai mulţi artişti s-au retras din program

Programul muzical al evenimentului a fost însă afectat de mai multe retrageri. Vineri, Bret Michaels, solistul trupei rock Poison, a devenit al cincilea artist care a anunţat că nu va mai participa. Artistul a spus că evenimentul nu mai reprezenta sărbătoarea apolitică pe care şi-o imaginase iniţial.

Până acum, organizatorii nu au explicat public motivele retragerilor, însă situaţia a ridicat semne de întrebare legate de desfăşurarea evenimentului în forma anunţată iniţial.

Trump propune un miting „AMERICA IS BACK”

Într-o postare publicată sâmbătă pe Truth Social, Donald Trump a sugerat că seria de concerte ar putea să nu mai fie necesară dacă retragerile continuă. Preşedintele american a spus că ar putea organiza un discurs în National Mall şi s-a descris drept o atracţie mai mare decât spectacolele muzicale.

„Adevărul este că, potrivit multora, eu sunt atracţia numărul unu oriunde în lume”, a scris Trump. El a adăugat că atrage „un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie” şi „face acest lucru fără chitară”.

Trump a transmis şi că le-a cerut reprezentanţilor săi să analizeze posibilitatea organizării unui miting numit „AMERICA IS BACK”.

Freedom 250 este un parteneriat public-privat creat de Casa Albă pentru coordonarea festivităţilor dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, împreună cu agenţiile federale. Deocamdată, nu este clar dacă vor fi aduşi alţi muzicieni în locul celor retraşi sau dacă propunerea lui Trump de a înlocui concertele cu un miting este analizată în mod serios.