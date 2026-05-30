Opt persoane salvate după ce au rămas blocate într-un montagne russe, în Texas. Imagini halucinante VIDEO

Opt persoane au fost evacuate de pompieri după ce au rămas blocate mai multe ore pe roller coaster-ul „Iron Shark" din parcul Pleasure Pier, în Galveston, SUA. Din primele informații, instalația s-a oprit în poziție verticală, aproape de punctul maxim al urcării.

Opt persoane au fost salvate după ce au rămas blocate timp de mai multe ore într-un montagnes russes la parcul de distracţii Pleasure Pier, la Galveston, în Texas, relatează The Associated Press.

Incidentul a avut loc joi, la montagnes russes-ul "Iron Shark", care are o urcare verticală de aproximativ 30 de metri.

Instalaţia s-a oprit aproape de punctul culminant, iar pasagerii au rămas imobilizaţi pe verticală.

Imagini de la salvare au surprins pompieri care au evacuat persoanele blocate cu ajutorul unei nacele.

Grupul Landry's Inc, proprietarul instalaţiei, a declarat postului ABC7 că o defecţiune a cauzat incidentul, însă a precizat că sistemul de securitate a funcţionat aşa cum este prevăzut.

"Prioritatea noastră a fost imediat siguranţa vizitatorilor", a anunţat întreprinderea într-un comunicat.

O inspecţie completă a instalaţiei urmează să fie efectuată înaintea repornirii instalaţiei.