Ce poate ascunde o umflătură apărută după operație

După o intervenție chirurgicală la nivelul abdomenului, unele persoane pot observa o umflătură în zona cicatricii. Aceasta poate fi o eventrație, numită și hernie incizională. Afecțiunea apare atunci când zona operată rămâne slăbită, iar țesuturile din interiorul abdomenului împing spre exterior. Umflătura poate deveni mai vizibilă la efort, la tuse sau după stat mai mult timp în picioare și poate fi însoțită de disconfort sau durere.

Tratamentul eventrației este chirurgical și se stabilește în funcție de dimensiunea herniei, simptome, intervențiile anterioare și starea generală a pacientului. Pe lângă chirurgia clasică, în multe cazuri pot fi folosite tehnici minim invazive, laparoscopice sau robotice, în care operațiile sunt realizate prin tăieturi mici, cu ajutorul unor instrumente speciale și al unei camere video. Pentru pacienții la care aceste metode sunt potrivite, recuperarea este mai ușoară, cu durere redusă după operație, mobilizare rapidă și spitalizare de scurtă durată. Chirurgia robotică poate fi utilă mai ales în cazurile complexe, pentru că oferă chirurgului vizibilitate foarte bună și permite gesturi fine, precise, inclusiv atunci când este necesară refacerea atentă a peretelui abdominal.

Aflați mai mult despre eventrație, de ce poate apărea după chirurgia abdominală și cum poate fi tratată prin tehnici minim invazive moderne, de la Dr. Bogdan Marțian , șeful Secției de Chirurgie Generală și directorul medical al Spitalului Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR. Mai multe detalii pe www.sanador.ro .