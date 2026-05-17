Ana Maria Păcuraru: „Taiwan, aliații și logica abandonului strategic - o lecție pentru flancul estic!”

Sursă: Realitatea.net

Un analist chinez cu audiență virală globală, cunoscut sub numele de „Profesorul Jiang”, lansează o teză care merită luată în serios — nu pentru că ar fi o profeție, ci pentru că articulează o logică pe care Washington o practică deja, discret, față de aliații săi europeni.

Teza lui Jiang Xueqin este simplă și tulburătoare: dacă Statele Unite ale Americii își schimbă poziția față de Taiwan, toate problemele de securitate din regiune cad automat în curtea Japoniei și Coreei de Sud. Insula nu este doar un simbol al democrației — este un nod geografic care separă Asia de Sud-Est în două sfere de influență și care blochează accesul celor doi aliați americani la rutele comerciale globale. Fără Taiwan liber, Seulul și Tokio sunt vulnerabili existențial. Iar SUA știe asta.

Întrebarea reală nu este dacă America ar ceda Taiwan. Întrebarea este: față de cine practică deja această logică?

Răspunsul, pentru noi, este evident: față de Europa. Față de flancul estic al NATO. Față de România.

Timp de trei decenii, aliații europeni ai SUA s-au comportat exact ca Japonia și Coreea de Sud din scenariul lui Jiang — confortabil acoperiți de umbrela de securitate americană, fără să investească serios în propria apărare, fără să-și asume povara strategică a vecinătăților lor periculoase. Președintele Trump nu a inventat această tensiune. A numit-o.

„Burden-sharing” — redistribuirea costurilor de securitate — nu este o amenințare. Este o realitate geopolitică pe care Europa a ales să o ignore până când a devenit imposibil de ignorat.

România se află într-o poziție unică în această ecuație. Suntem pe flancul estic al NATO, cu Marea Neagră la granița noastră, cu un război activ la câteva sute de kilometri și cu o infrastructură militară americană pe teritoriul nostru care crește de la an la an. Nu suntem Japonia din scenariul lui Jiang — suntem, dimpotrivă, aliatul care a înțeles miza înaintea altora.

Dar lecția taiwaneză ne avertizează: nicio umbrelă de securitate nu este eternă dacă beneficiarul ei nu contribuie la costul ei.

Jiang descrie o manevră strategică prin care SUA ar putea transfera responsabilitatea regională către aliați prin simpla ambiguizare a angajamentului său. Nu trebuie să abandonezi formal un aliat pentru a-l forța să devină autonom. Ajunge să taci. Ajunge să nu confirmi. Ajunge să trimiți semnale mixte — exact ceea ce administrația Trump a făcut și față de Taiwan, și, periodic, față de articolul 5 al NATO.

Mesajul pentru București este clar: România nu poate conta pe o garanție de securitate care nu este susținută de propriul efort de apărare. Investiția în capabilități militare, în industrie de apărare, în relația bilaterală cu Washingtonul nu sunt opțiuni — sunt condiții de supraviețuire strategică într-o lume în care SUA redistribuie, nu abandonează, dar o face pe criterii de reciprocitate.

Există și o a doua lectură a tezei lui Jiang, mai puțin confortabilă pentru Beijing decât pare la prima vedere. Dacă logica „cedării” Taiwanului ar forța Japonia și Coreea de Sud să se înarmeze masiv și să-și asume independent securitatea regională, China ar obține un vecin mult mai periculos decât America îndepărtată. O Japonie reînarmată strategic, cu o doctrină de apărare activă, este poate cel mai puțin dorit scenariu pentru Xi Jinping. Ceea ce înseamnă că și teza virală a lui Jiang conține o ironie pe care autorul ei pare să o ignore.

Geopolitica nu se joacă în scenarii liniare. Dar analizele virale — chiar și cele cu premise discutabile — au meritul de a pune pe masă întrebările pe care diplomația oficială le evită.

Întrebarea pe care România trebuie să și-o pună, inspirată de scenariul taiwanez, nu este „Ne va abandona America?” — ci „Suntem pregătiți să contăm chiar și dacă America negociază?”

Răspunsul depinde exclusiv de noi.