Peretele unei școli s-a prăbușit în timp ce elevii erau la ore

Momente de groază într-o școală din județul Tulcea, după ce un perete al clădirii s-a prăbușit chiar în timpul orelor. Incidentul s-a petrecut în timp ce 15 elevi se aflau în sala de curs.

Panică în Tulcea

Din primele informații, muncitorii săpau la fundație în momentul în care o parte a unei săli de clasă a cedat brusc și s-a prăbușit.

Autoritățile au descoperit că sub clădire ar fi fost folosit doar nisip, fără o fundație solidă care să susțină construcția.

Școala, construită în anii ’60, era deja încadrată în grad de risc seismic, iar specialiștii spun că la un cutremur puternic situația putea deveni dramatică.

Primarul comunei a declarat că școala va intra într-un amplu proces de reconstrucție, iar până atunci cursurile au fost mutate în căminul cultural, pentru ca elevii să poată continua orele în siguranță.