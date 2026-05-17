Case în flăcări în Sectorul 5. Oamenii au primit mesaje RO-Alert

Incendiu de proporții la mai multe case din sectorul 5 al Capitalei. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert în toiul nopții.

Din primele date, focul ar fi cuprins peste șase case care se aflau lipite una de cealaltă.

Pompierii au intervenit imediat cu mai multe autospeciale.

Din fericire nu au fost victime însă pagubele sunt unele foarte mari.

Flăcările au distrus o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp.