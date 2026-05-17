România, locul 3 la Eurovision. Performanță istorică, după 16 ani de eșecuri - VIDEO

România a reușit să câștige locul trei la concursul Eurovision, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Performanța vine după 16 ani de insuccese și chiar absențe. Pe primul loc s-a clasat, surprinzător, Bulgaria, care câștigă astfel pentru prima dată concursul internațional.

Alexandra Căpitănescu și trupa sa au avut o prestație electrizantă în finală, obținând 296 de puncte (232 de puncte din partea publicului și 64 de puncte din partea juriului), potrivit TVR. Bulgaria a fost marea surpriză a competiției: piesa „Bangaranga” a cucerit publicul și a adus țării vecine prima victorie în marele concurs muzical european. Pe locul 2 s-a clasat Israelul. România s-a clasat pentru a treia oară pe locul 3, cea mai înaltă poziție cuceritp până în prezent de țara noasră. Prima clasare în Top 3 a venit în 2005, cu piesa „Let Me Try”, interpretată de Luminița Anghel și trupa Sistem. Un an mai târziu, Mihai Trăistariu, s-a clasat pe 4, cu "Tornerro", iar în 2010 Paula Seling și Ovi au ajuns din nou pe locul 3, cu piesa „Playing with Fire”.