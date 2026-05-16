Secretarul de stat al SUA, laude pentru România

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat România, după ce țara noastră a permis SUA să folosească bazele NATO pentru războiul din Iran. Acesta a spus că există țări aliate care au fost „de ajutor” , dar a lansat critici dure la adresa Spaniei, după ce Madridul a refuzat trupelor americane să utilizeze infrastructura militară.

Rubio: „Unele țări s-au comportat oribil cu SUA, România ne-a ajutat!”

„Sunt state în NATO care ne-au ajutat, Portugalia este un caz. Ne-a răspuns pozitiv înainte să știe ce rugăminte aveam. Țări ca Polonia, România sau Bulgaria au sărit în ajutorul nostru.

Au fost și altele, precum Spania, care s-au comportat cumplit față de SUA. Sunt întrebări legitime pe care trebuie să ni le adresăm cu privire la NATO. Care este scopul de a rămâne într-o alianță în cadrul căreia singurul nostru beneficiu este ocuparea bazelor militare, dar în momente cruciale, cum a fost războiul din Iran, am fost refuzați?

Suntem în NATO ca să îi apărăm pe ceilalți, dar fără să ne urmărim interesul național? Aceasta este întrebarea pe care o adresăm.”