Bărbat dispărut de aproape o săptămână, descoperit decedat în râul Jiu
Un bărbat din județul Gorj, dat dispărut de familie la începutul acestei săptămâni, a fost găsit fără viață în apele râului Jiu. Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 16 mai, în zona localității Drăguțești, iar polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
Cum s-a produs tragedia?
Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, trupul neînsuflețit aparține unui bărbat de 59 de ani, din orașul Rovinari. Acesta fusese reclamat dispărut în data de 11 mai, după ce plecase voluntar de acasă pe 6 mai și nu a mai revenit.
Cadavrul a fost observat plutind pe râul Jiu, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și alte autorități competente. După verificări, identitatea victimei a fost confirmată.
Reprezentanții IPJ Gorj au anunțat că trupul va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.
Anchetatorii continuă investigațiile pentru a afla în ce condiții s-a produs decesul și dacă există suspiciuni privind comiterea vreunei infracțiuni.
