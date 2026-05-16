Dominic Fritz, scut în jurul premierului Ilie Bolojan: „Nu cred că România este pierdută!”

Sursă: Realitatea.net

Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, a lansat un manifest politic în urma unei întâlniri strategice de nivel înalt pe care a avut-o la Timișoara cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Edilul timișorean a demontat resemnarea din societate, a garantat pentru miniștrii reformiști din Cabinet și a trasat o linie roșie de netrecut: USR și PNL vor merge la Palatul Cotroceni cu o poziție comună de respingere totală a PSD, urmând ca de săptămâna viitoare să activeze un front legislativ comun în Parlament.

Toți politicienii sunt la fel” este un mit. Oamenii care dau încredere României

În cadrul unui mesaj direct, Dominic Fritz a explicat de ce actuala configurație politică de la vârful țării reprezintă o șansă istorică pentru reformă, oferind credit total echipei guvernamentale.

„Nu, nu cred că România este pierdută. Nu cred că politica «n-are niciun rost» sau că «toți politicienii sunt la fer». Din contră. Trăim vremuri în care, în sfârșit, sunt oameni în politica mare care îmi dau încredere și optimism că putem schimba ceva în bine. Prim ministrul Ilie Bolojan, miniștrii USR, Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Radu Miruţă, Irineu Darău demonstrează zi de zi că România se poate face bine”, a punctat liderul USR.

Argumentul administrativ: Rețeta din Timișoara, aplicată la nivel național

Optimismul edilului nu este unul teoretic, ci se bazează pe rezultatele palpabile obținute pe plan local în ultimii ani. Fritz consideră că succesul din Banat reprezintă dovada clară că statul poate fi reformat atunci când există voință politică și corectitudine.

„Și știu că se poate pentru că de 5 ani arătăm că în Timișoara se poate. Terenuri și imobile ale statului recuperate după decenii de folosire ilegală. Aproape jumătate de miliard de euro fonduri europene atrase. Proiecte croite împreună cu cei din comunitate. Digitalizarea primăriei și a serviciilor pentru oameni”, a reamintit Dominic Fritz.

Front comun la Cotroceni: PSD, exclus de la guvernare

Discuțiile purtate pe teren la Timișoara între Dominic Fritz și premierul Ilie Bolojan au vizat direct viitorul stabilității politice și deblocarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cei doi lideri au bătut palma pentru o strategie de neclintit în fața partidelor de stânga.

„Azi, m-am întâlnit cu premierul României la Timișoara și am vorbit despre proiectele majore ale orașului și necesitatea ca ele să continue și banii din PNRR cu care le finanțăm să ajungă în comunități. Am vorbit și despre situația politică, vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținutǎ”, a avertizat ferm primarul Timișoarei.

Mutarea strategică din Parlament: USR și PNL depun proiecte comune

Colaborarea dintre cele două mari forțe politice de dreapta nu se va opri doar la nivelul declarațiilor și al negocierilor de la Palatul Prezidențial. Planul de acțiune este deja creionat și va fi activat în cel mai scurt timp direct în legislativ, pentru a impune reformele dorite de electorat.

„În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre - USR și PNL - vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative”, a concluzionat Dominic Fritz.