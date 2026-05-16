Razie de amploare în București: Zeci de șoferi și motocicliști lăsați fără taloane și permise VIDEO

Poliția Rutieră și inspectorii RAR au desfășurat o acțiune de control masivă pe arterele principale din Capitală, vizând combaterea poluării fonice și a comportamentului agresiv în trafic. În doar o noapte, controalele s-au lăsat cu sute de sancțiuni, permise suspendate și zeci de certificate de înmatriculare retrase pentru modificări tehnice ilegale.

În noaptea de 15 spre 16 mai, Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat o acțiune complexă pe drumurile publice din București. La această operațiune au participat polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, echipe ale Serviciului Canin și inspectori ai Registrului Auto Român (RAR). Scopul principal a fost creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor provocate de comportamentul agresiv la volan și reducerea disconfortului fonic generat de autovehiculele cu sisteme de evacuare modificate neomologat.

Ce au verificat inspectorii la filtrele rutiere

Echipele mixte s-au concentrat în special pe starea tehnică a vehiculelor, verificând în detaliu următoarele elemente:

Sistemele de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante;

Eficiența sistemului de frânare și a mecanismului de direcție;

Instalațiile de iluminare sau semnalizare și echipamentele electrice;

Existența și autenticitatea seriilor de identificare ale șasiului;

Legalitatea foliilor auto sau a tratamentelor chimice aplicate pe parbriz, lunetă și geamurile laterale (fiind permise doar cele omologate și marcate corespunzător);

Utilizarea de accesorii, lumini de altă intensitate sau dispozitive de avertizare necomologate;

Starea tehnică a suspensiilor, punților, roților și anvelopelor;

Valabilitatea inspecției tehnice periodice (ITP) și concordanța dintre datele din certificatul de înmatriculare și caracteristicile reale ale vehiculului.

Bilanțul sancțiunilor: Amenzi de zeci de mii de lei și zeci de vehicule imobilizate

În urma controalelor, polițiștii rutieri au aplicat 54 de sancțiuni contravenționale, dintre care 22 au vizat motocicliști și 32 conducători auto. De asemenea, aparatele radar au înregistrat 163 de cazuri de depășire a vitezei legale. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 44.347,5 lei, fiind defalcată astfel:

23 de sancțiuni pentru diverse abateri prevăzute de legislația rutieră;

13 sancțiuni pentru modificări constructive neomologate;

13 sancțiuni pentru alte deficiențe tehnice majore;

5 sancțiuni pentru adoptarea unui comportament agresiv în trafic.

Ca măsuri complementare, oamenii legii au reținut 7 permise de conducere (5 pentru comportament agresiv, unul pentru conducere sub influența alcoolului și unul pentru neacordare de prioritate pietonilor). Totodată, au fost retrase 27 de certificate de înmatriculare (10 de la motociclete și 17 de la autoturisme) și au fost confiscate 13 seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare (7 de moto și 6 de auto) până la remedierea problemelor.

Exemple concrete din trafic pe Calea Victoriei

Printre cei sancționați pe parcursul nopții s-au numărat și conducători auto care au confundat bulevardele Capitalei cu pistele de curse:

O tânără în vârstă de 23 de ani, aflată la volanul unui autoturism pe Calea Victoriei, a adoptat un comportament agresiv prin accelerarea repetată și excesivă a motorului, tulburând liniștea pietonilor din zonă. Aceasta a fost amendată cu 810 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 30 de zile. În aceeași zonă, un bărbat de 34 de ani a fost oprit în timp ce conducea o motocicletă. În urma verificărilor realizate împreună cu inspectorii RAR, s-a descoperit că motocicleta avea modificări neomologate la sistemul de evacuare a noxelor, iar plăcuța de înmatriculare era deteriorată și nemontată pe suportul special. Motociclistul a primit o amendă de 1.215 lei, fiindu-i retrase pe loc atât certificatul, cât și plăcuța de înmatriculare.

Reprezentanții Poliției Române au atras atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare. Obiectivul este impunerea respectării stricte a cadrului legal și conștientizarea riscurilor majore la care se expun cei care circulă cu vehicule ce nu îndeplinesc normele de siguranță rutieră și de protecție a mediului.