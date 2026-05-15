Decizie majoră la stat! Fără Inteligență Artificială la birou. Care sunt bugetarii care au primit interzis la AI

Sursă: realitatea.net

Filtre stricte de securitate IT pentru angajații din sistemul fiscal. Ministerul Finanțelor a emis o directivă prin care interzice utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, a rețelelor de socializare și a mesageriei personale în timpul programului. Restricțiile vizează direct personalul din aparatul central, ANAF și Direcția Vămi. Scopul acestei decizii este blindarea infrastructurii digitale împotriva atacurilor cibernetice și eliminarea riscului de scurgere a informațiilor sensibile prin intermediul aplicațiilor externe neautorizate.

O decizie administrativă de o strictețe fără precedent modifică radical modul în care mii de funcționari publici din structurile financiare ale statului pot utiliza tehnologia la birou. Printr-o măsură cu aplicare imediată, Ministerul Finanțelor a impus restricții severe pe calculatoarele de serviciu, vizând nu doar platformele moderne de inteligență artificială, ci și canalele private de comunicare, mesageria electronică și soluțiile externe de stocare a datelor.

Strategia lui Alexandru Nazare în fața amenințărilor cibernetice globale

Noul cadru de reglementare structurală a fost activat prin ordinul numărul 543, semnat de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Actul administrativ intervine direct asupra normelor interne de organizare cu un scop geopolitic clar: protejarea bazelor de date sensibile gestionate de Fisc și securizarea rețelelor informatice în fața unor eventuale atacuri orchestrate de actori statali sau nonstatali. Contextul de securitate regională a forțat autoritățile să treacă la implementarea unor filtre tehnice suplimentare, transformând stațiile de lucru ale personalului din minister, ANAF și Autoritatea Vamală Română în medii digitale complet izolate.

Lista neagră a tehnologiilor interzise pe computerele statului

Filtrele digitale instalate de departamentele de suport tehnic blochează o gamă extinsă de instrumente web folosite zilnic de angajați. Documentul oficial interzice explicit accesul la adresele de email personale, fiind menționate servicii populare precum Gmail, Yahoo sau Outlook. De asemenea, funcționarii nu mai pot accesa platformele de stocare de tip cloud sharing, cum sunt Dropbox, Google Drive sau OneDrive, și au interzis total la utilizarea sistemelor bazate pe inteligență artificială, printre care ChatGPT, Gemini și Copilot. Măsura merge până la oprirea accesului la rețelele de socializare, inclusiv aplicația WhatsApp, și la instrumentele online de traducere automată de tipul Google Translate. Pe lângă restricțiile software, au fost blocate fizic și porturile USB ale computerelor pentru orice dispozitiv extern de stocare a datelor.

Eliminarea breșelor tehnice și scutul împotriva atacurilor de tip phishing

Justificarea din spatele acestor măsuri radicale este legată direct de limitarea vulnerabilităților informatice de la nivelul stațiilor de lucru. Prin eliminarea accesului la aplicații și servere externe neautorizate, instituția încearcă să elimine riscul de scurgere a informațiilor fiscale și financiare sensibile. În plus, izolarea rețelei reduce la minimum expunerea funcționarilor publici la campanii agresive de phishing sau la infectarea sistemelor cu programe malware de ultimă generație, protejând integritatea infrastructurii digitale guvernamentale.