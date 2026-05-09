Accident mortal în Gorj: șoferul unui TIR a fost strivit în cabină - VIDEO
Accident teribil în această dimineață ,în județul Gorj. Șoferul unui camion încărcat cu cartofi și-a pierdut viața după ce vehiculul s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului.
Impactul a blocat traficul pe drumul național dintre Filiași și Târgu Jiu, în zona Țânțăreni, timp de câteva ore.
Primele concluzii ale anchetei arată că unul dintre șoferi circula cu viteză pe un carosabil umed, în condițiile ploilor abundente care afectează județul încă de azi-noapte. Echipaje de la ambulanță și ISU au ajuns rapid la fața locului, însă pentru șoferul camionului nu s-a mai putut face nimic.
Circulația a fost oprită mai multe ore pentru degajarea încărcăturii și ridicarea camionului răsturnat. Polițiștii avertizează conducătorii auto să circule cu prudență, întrucât în Oltenia sunt anunțate ploi puternice pe tot parcursul zilei.
