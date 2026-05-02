Guvernul Bolojan nu are șanse să supraviețuiască moțiunii de cenzură. Ludovic Orban: „Raportul de forțe favorizează PSD-AUR. Cabinetul ar putea cădea marți”

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea cădea la votul de marți, în condițiile în care aritmetica parlamentară pare să avantajeze inițiatorii moțiunii de cenzură, spune fostul premier Ludovic Orban. Potrivit acestuia, semnalele din Parlament arată clar că actualul Executiv nu reușește să își asigure susținerea necesară.

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că negocierile sunt în plină desfășurare, însă raportul de forțe nu este favorabil Guvernului. În opinia sa, actuala majoritate nu reușește să mobilizeze toate formațiunile care ar putea susține Cabinetul.

Moțiunea de cenzură, șanse mari să treacă

În același timp, discuțiile dintre parlamentari continuă, inclusiv la nivel individual, în încercarea de a influența votul final. Cu toate acestea, calculele din Parlament indică un avantaj pentru tabăra care susține moțiunea, a declarat Orban pentru presă. Situația este complicată și de lipsa unei coordonări clare între partidele care ar trebui să susțină Guvernul, ceea ce reduce șansele de a bloca inițiativa în plen.

„Dacă mă întrebați, mai degrabă este, să zic așa, raportul de forțe mai degrabă în favoarea PSD-AUR. Pentru că asta e aritmetica parlamentară și asta e structura Parlamentului”, a subliniat Orban.