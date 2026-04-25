Ce se va întâmpla cu livrarea pensiilor pe card și poștă. Florin Manole: ”Plătim de 10 ori mai mult la poștă decăt la bănci” -VIDEO
Ministrul demisionar al Muncii a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, cum vor fi distribuite pensiile românilor în următorii ani. Florin Manole a declarat că tendința este de a merge spre card, dar nu va fi o obligație. Oficialul recunoaște că va fi greu pentru cei din mediul rural, unde nu sunt bancomate, dar subliniază că și în București sunt mulți seniori care primesc pensia prin Poștă.
„Avem cheltuieli foarte mari acolo cu plata pensiilor pe cash, prin poștă, spre deosebire de cheltuielile mici cu plata pensiilor pe card. Este un trend să se meargă spre card. Asta va face ca în anii următori din ce în ce mai mulți pensionari să primească pensia pe card, dintre cei care au primit salariul pe card anul ăsta, anul trecut.
Eu nu am impus nicio obligație. Am zis doar că plătim de 10 ori mai mult la poștă decât plătim la bănci pentru transmiterea pensiilor. Ăsta este un fapt. În al doilea rând, am zis că niciodată, în legătură cu pensiile, nu trebuie să obligăm oamenii să își ia banii într-un fel sau altul, pentru că sunt banii lor și e dreptul lor.
Sigur că asta se va putea în unele medii... N-avem 100% pensii pe card în București și n-avem o problemă cu bancomatele în București. Sigur că va fi o problemă în unele medii, sigur că nu vor fi bancomate sau soluții în toate cătunele din munții României, dar nici n-am zis că trebuie să ajungem la 100%”, a declarat Florin Manole.
