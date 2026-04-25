Mai multe persoane s-au simțit rău la o piscină terapeutică din Eforie Nord. Două au fost transportate la spital

Sursă: realitatea.net

Un incident neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață la un centru medical din Eforie Nord, după ce mai mulți pacienți au acuzat stări de rău în timpul procedurilor efectuate într-o piscină terapeutică. Echipajele de urgență au intervenit în jurul orei 11:00, în urma unui apel prin sistemul 112.

„În urma unui apel primit prin Sistemul Unic de Urgenţă 112, în jurul orei 11:00, am fost solicitaţi să intervenim în staţiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău", au transmis pompierii ISU Dobrogea.

Intervenția echipajelor medicale

În total, 13 persoane au fost evaluate la fața locului de medicul echipajului SMURD C. Două dintre acestea au prezentat simptome mai grave și au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la Spitalul Județean Constanța, pentru investigații suplimentare. Restul pacienților au primit îngrijiri la fața locului și nu au necesitat internare.

„Persoane cu stare de rău în urma unui tratament în piscina terapeutica la un centru medical din Eforie Nord”, anunţă ISU Dobrogea.

Cauze și verificări în curs

Cauzele exacte ale incidentului nu au fost stabilite deocamdată. Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, printre care o posibilă problemă legată de calitatea apei sau de substanțele utilizate în cadrul procedurilor terapeutice.

O echipă a Direcției de Sănătate Publică Constanța urmează să efectueze controale la centrul medical, vizând respectarea normelor sanitare, întreținerea piscinei și condițiile în care sunt realizate tratamentele. Ancheta este în curs pentru a stabili dacă incidentul este izolat sau dacă există riscuri mai largi pentru pacienții care frecventează centrul.