Lumea proprietăților de lux are un nou punct de referință, după ce miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a finalizat achiziția unui apartament mamut în Principatul Monaco. Pentru suma amețitoare de 471 de milioane de euro, cel mai bogat om din Ucraina a intrat în posesia unei reședințe care sfidează orice standarde anterioare, depășind cu mult recordurile stabilite în metropole precum Londra sau New York. Tranzacția, confirmată recent de Bloomberg și EFE, marchează un moment istoric pentru piața imobiliară globală, fiind cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o singură unitate locativă.

Un colos de sticlă pe cinci etaje în districtul Maraterra

Apartamentul nu este doar o locuință, ci o adevărată capodoperă arhitecturală situată în cel mai exclusivist complex rezidențial din principat, denumit "Le Renzo". Proprietatea se întinde pe nu mai puțin de cinci etaje și are o suprafață utilă de aproximativ 2.500 de metri pătrați. Situat în districtul Maraterra, o zonă de pe malul mării proaspăt inaugurată de prințul Albert în 2024, complexul reprezintă noua frontieră a luxului sustenabil și tehnologizat, oferind o panoramă neîntreruptă asupra Marii Mediterane.

Interiorul reședinței este pe măsura prețului, dispunând de 21 de camere proiectate la cele mai înalte standarde de eleganță. Pe lângă spațiile de locuit generoase, apartamentul este dotat cu facilități demne de un hotel de șapte stele: multiple terase panoramice, o piscină privată, jacuzzi și un garaj subteran care include cel puțin opt locuri de parcare, un detaliu extrem de prețios în contextul lipsei de spațiu din Monaco.

Detronarea recordului londonez și apetitul pentru proprietăți istorice

Până la această vânzare, titlul de „cea mai scumpă locuință” era deținut de un apartament din cartierul Chelsea, Londra, vândut de dezvoltatorul Nick Candy pentru suma de 310 milioane de euro. Achiziția lui Ahmetov spulberă această barieră, ridicând miza cu peste 160 de milioane de euro. Această mișcare confirmă forța financiară a conglomeratului industrial condus de miliardar, care deține investiții masive în metalurgie, minerit și energie, averea sa fiind estimată la peste șase miliarde de euro.

Apetitul lui Rinat Ahmetov pentru proprietăți imobiliare de elită nu este o noutate pe Riviera Franceză. În 2019, acesta a atras atenția presei internaționale după ce a cumpărat Villa Les Cedres, o reședință istorică din Saint-Jean-Cap-Ferrat care i-a aparținut regelui Leopold al II-lea al Belgiei. Deși la acea vreme suma de 200 de milioane de euro părea colosală, noua achiziție din Monaco demonstrează că miliardarul continuă să își consolideze portofoliul cu active unice, care nu sunt doar locuințe, ci adevărate simboluri ale puterii financiare la nivel mondial.