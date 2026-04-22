Totul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:50, când polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu polițiștii de frontieră, au fost solicitați să intervină la bordul aeronavei.

Intervenție în miez de noapte pe aeroport

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, din Craiova, se afla în stare de ebrietate și a devenit recalcitrant. Potrivit autorităților, acesta a adresat injurii echipajului de bord, stârnind nemulțumirea și disconfortul celorlalți pasageri. În urma intervenției, acesta a fost debarcat și condus în zona publică a Aeroportului Internațional Craiova.

Amendă pentru comportament agresiv

După verificările efectuate, bărbatul a fost sancționat contravențional de către polițiștii de frontieră, în conformitate cu prevederile Codului Aerian, pentru comportamentul său neadecvat la bordul aeronavei.