Marea Britanie ar putea trimite mai multe avioane RAF în România după atacul cu drone rusești de la Galați

Marea Britanie ia în calcul suplimentarea prezenței militare în România după atacul cu drone rusești care a lovit un bloc din Galați și a rănit mai multe persoane. Oficialii britanici spun că incidentul arată că războiul dintre Rusia și Ucraina începe să depășească granițele conflictului.

În prezent, Marea Britanie are deja patru avioane RAF Typhoon desfășurate în România, în cadrul unei misiuni NATO de poliție aeriană.

Ministrul britanic al Apărării: „Regatul Unit este ferm alături de România”

John Healey, secretarul britanic al Apărării, a transmis că Londra este pregătită să întărească această prezență militară, dacă va fi nevoie.

„Acțiunile nesăbuite și ilegale ale Rusiei în Ucraina se răspândesc dincolo de granițele lor.

Regatul Unit este ferm alături de România. Avioane RAF sunt deja desfășurate în România pentru a sprijini poliția aeriană NATO. Vom colabora cu secretarul general NATO pentru a consolida această prezență, dacă este necesar”, a declarat John Healey, notează Gbnews.com.

Oficialul britanic a spus că atacul cu drone de la Galați este un semnal clar că efectele războiului se extind dincolo de Ucraina.

Keir Starmer condamnă atacul

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat la rândul său și a condamnat atacul produs pe teritoriul României.

Sir Keir Starmer a declarat că Rusia „nu are nicio considerație pentru viața civililor sau pentru dreptul internațional”.

„Rusia a demonstrat în repetate rânduri că nu are nicio considerație pentru viața civilă, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi. Acest lucru nu trebuie permis”, a spus liderul britanic.

Două persoane au ajuns la spital

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, o femeie de 53 de ani și un băiat de 14 ani au fost transportați la spital după explozia dronei. Alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce au suferit atacuri de panică.

Publicațiile britanice notează că acestea ar putea fi primele persoane rănite direct de arme rusești pe teritoriul unui stat membru NATO de la înființarea alianței, în 1949.

România a ridicat avioane F-16

După atac, armata română a mobilizat două avioane F-16 și un elicopter. În zonă au fost emise și alerte de urgență pentru populație. Ministerul Apărării din România a identificat proiectilul drept o dronă rusească de tip Geran-2 și a precizat că aceasta ar fi avut ca țintă teritoriul Ucrainei.