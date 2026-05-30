Șeful Pentagonului atacă dur Europa: „Și-au slăbit armatele și au ignorat avertismentele. Trebuie să ia o decizie!”

Șeful Pentagonului a criticat din nou aliații europeni ai Washingtonului, acuzându-i că au ignorat „prea mult timp” apelurile privind consolidarea capacităților de apărare.

Pete Hegseth a avertizat că urmează „decizii importante” legate de securitatea europeană, într-un discurs susținut la o conferință internațională dedicată securității. Da, încă o rundă de „Europa trebuie să cheltuie mai mult pe apărare”, discursul care circulă prin NATO mai des decât tava cu fursecuri la ședințe.

Pete Hegseth, avertisment pentru România

Președintele Donald Trump solicită de multă vreme ca statele europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Liderul american își dorește reducerea prezenței militare a SUA în Europa, subiect readus în atenție în ultimele săptămâni, în contextul refuzului unor aliați europeni de a susține Washingtonul în conflictul cu Iranul.

„Partenerii noștri din Asia au înțeles de mult timp că baza unei relații durabile nu este reprezentată de valori idealiste, ci de alinierea concretă a intereselor naționale. Atunci când interesele noastre coincid, acționăm împreună cu hotărâre și concentrare. Atunci când interesele noastre diferă, ne adaptăm în mod pragmatic, fără dramatism și fără demoralizare. Cred că Europa Occidentală ar putea lua aminte. Timp de prea multă vreme, apelurile politicoase către aliații noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au fost ignorate - acum, în sfârșit, recuperează terenul pierdut - iar noi ne-am lăsat distrași de retorica globalistă goală despre ordinea internațională bazată pe reguli, în timp ce capitalele europene și-au deschis granițele și și-au slăbit armatele. Europa și NATO au de luat decizii importante. Și vom reveni în curând cu mai multe detalii”, a declarat Pete Hegseth.