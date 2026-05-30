China avertizează UE după discuțiile despre noi restricții comerciale: „Vom riposta decisiv”

China a transmis un avertisment către Uniunea Europeană după discuțiile interne purtate la Bruxelles privind relațiile comerciale cu Beijingul. Autoritățile chineze au anunțat că vor răspunde ferm dacă UE va introduce noi măsuri considerate discriminatorii.

Ministerul Comerțului din China a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să susțină liberul schimb și concurența corectă, nu măsurile protecționiste. Beijingul a transmis că orice restricții comerciale unilaterale vor primi un răspuns „decisiv”, pentru protejarea intereselor economice ale țării. Reacția vine după o reuniune internă a Comisiei Europene, desfășurată vineri, în care au fost analizate relațiile comerciale dintre UE și China. Potrivit oficialilor europeni, în cadrul întâlnirii nu au fost luate decizii concrete, discuțiile urmând să continue înaintea summitului G7 și a reuniunii UE din luna iunie.

China amenință Europa

Comisia Europeană a transmis că Beijingul rămâne un partener important pentru Uniunea Europeană și că dialogul va continua. În același timp, Bruxellesul consideră că actuala relație comercială și de investiții „nu este sustenabilă” și cere o abordare mai fermă din partea statelor membre. Tensiunile dintre cele două părți au crescut în ultimele luni din cauza tarifelor impuse de UE pentru mașinile electrice produse în China, dar și din cauza investigațiilor reciproce privind practicile comerciale și exporturile de materii prime importante.