Declarație comună privind respectarea sancțiunilor impuse Coreei de Nord

Guvernele Australiei, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Noii Zeelande, Republicii Coreea, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii, alături de Serviciul European de Acțiune Externă, au salutat prezentarea din 30 aprilie a Centrului Open Source în fața Consiliului de Securitate al ONU privind eludarea continuă a sancțiunilor maritime de către Republica Populară Democrată Coreea (RPDC).

Probele prezentate — inclusiv imagini cu nave, reconstituirea rutelor de navigație, manipularea Sistemului de Identificare Automată (AIS) și analiza escale în porturi — indică încălcări clare ale obligațiilor impuse prin rezoluțiile Consiliului de Securitate, care interzic exportul de cărbune și minereu de fier din RPDC.

Navele identificate ca implicate în aceste activități în ultimele luni sunt: DREAM WAVE (IMO 8693073), PEACEFUL 8 (IMO 1039424), ORION (IMO 9638953), FU RUN DA 1 (IMO 1099814) și OSTROV ANTSIFEROVA (IMO 9178070).

Semnatarii declarației atrag atenția totodată asupra probelor clare care susțin desemnarea celor șapte nave nominalizate Comitetului 1718 în decembrie 2025, în temeiul Rezoluției 2321 a Consiliului de Securitate, aflate încă în curs de analiză. Statele semnatare solicită Comitetului să acționeze de urgență pentru desemnarea acestor nave: FLYFREE (IMO 1092684), CASIO (IMO 9125786), MARS (IMO 1077402), CARTIER (IMO 1091898), SOPHIA/PRADA (IMO 1079345), ARMANI (IMO 1078561) și YI LI 1 (IMO 1059149).

În temeiul paragrafului 12 al Rezoluției 1718 a Consiliului de Securitate al ONU, Comitetul are mandatul de a examina și de a lua măsurile corespunzătoare cu privire la informațiile referitoare la încălcări și de a consolida implementarea măsurilor pe care le supervizează. Desemnările prompte sunt esențiale pentru păstrarea credibilității și eficacității regimului de sancțiuni al ONU.