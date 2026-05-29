Reacția Anei-Maria Păcuraru, jurnalista Realitatea Plus, despre atacul de la Galați, preluată în presa americană

Mesajul transmis de jurnalista Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, corespondent în Statele Unite, după incidentul grav de la Galați, a fost preluat de presa americană.

Mesajul său a fost distribuit și comentat de publicații și platforme media din Statele Unite, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de războiul din Ucraina și de incidentele repetate de la granița României.

”Inima mea este la Galați.

Noaptea trecută, o dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România - o țară NATO. Familiile dormeau. Oamenii au fost răniți. Șaptezeci de locuitori au fost evacuați.

Rusia a încălcat spațiul nostru aerian. Din nou.

Condamn această agresiune fără echivoc. Și refuz să accept narațiunea care spune „nu putem face nimic”. Aceasta nu este leadership. Aceasta este capitulare.

Președintele Trump a avut dreptate de la bun început: Europa trebuie să investească serios în propria apărare - nu în comunicate de presă, nu în discursuri politice, ci în capacitate operațională reală pe teren, astăzi.

România se află pe flancul estic al NATO. Nu suntem o zonă tampon. Suntem un aliat. Iar aliații se protejează reciproc - dar numai dacă își asumă mai întâi responsabilitatea de a se proteja pe ei înșiși.

Răspunsul la Galați nu este resemnarea. Este puterea.

România merită mai mult. Și cu partenerii potriviți, conducerea potrivită și voința politică de a acționa - putem face mai bine.” a transmis jurnalista Ana-Maria Păcuraru.