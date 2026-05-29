Intervenţie dramatică în Munţii Bucegi: turist olandez grav rănit, recuperat cu dificultate de salvamontiştii din Prahova

Sursă: Realitatea.net

O amplă operaţiune de salvare are loc vineri în Munţii Bucegi, unde un turist olandez a fost grav accidentat într-o zonă extrem de dificilă din masiv. Salvatorii montani din Prahova încearcă să îl evacueze pe cale terestră, după ce intervenţia aeriană a fost îngreunată de condiţiile meteo severe.

Misiune complicată pe Brâna Mare a Caraimanului

Acţiunea de salvare se desfăşoară în zona Brâna Mare a Caraimanului, un traseu periculos din masivul Bucegi, unde au avut loc şi alte accidente grave în ultima perioadă.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Prahova, turistul străin a suferit mai multe traumatisme după accident şi a rămas blocat într-o zonă greu accesibilă.

Pentru recuperarea victimei a fost solicitat sprijin aerian, iar un salvator montan a încercat să coboare din elicopter cu ajutorul troliului. Operaţiunea a fost însă abandonată din cauza rafalelor puternice de vânt, care au făcut imposibilă apropierea în siguranţă de victimă.

Salvatorii au ajuns la victimă pe cale terestră

După eşecul intervenţiei aeriene, echipele Salvamont au continuat misiunea pe traseu montan dificil.

Salvatorii au reuşit să ajungă la turistul accidentat şi să îi acorde primul ajutor medical. Evaluarea făcută la faţa locului arată că victima prezintă multiple traumatisme, inclusiv o fractură de tibie şi peroneu.

În aceste momente, salvamontiştii încearcă extragerea turistului din prăpastie şi transportul acestuia într-o zonă sigură pentru evacuare.

Avertisment pentru turişti: traseele alpine din Bucegi rămân închise

Reprezentanţii Salvamont reamintesc că traseele turistice de mare altitudine din Munţii Bucegi sunt în continuare închise, din cauza condiţiilor periculoase din teren.

Mai multe porţiuni sunt încă acoperite de zăpadă, iar schimbările rapide de vreme pot transforma traseele montane în zone extrem de riscante, chiar şi pentru turiştii experimentaţi.

Salvamontiştii recomandă turiştilor să respecte restricţiile şi să evite traseele alpine în această perioadă, mai ales în zonele expuse din Caraiman şi platoul Bucegilor.