România amână invocarea Articolului 4 al NATO, după incidentul din Galați -SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

România a amânat invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO care permite oricărui stat membru să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa este amenințată. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în ședința CSAT, convocată după incidentul cu drona din Galați, s-a hotârât inițierea unor consultări la nivelul Alienței în format restrâns.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat vineri Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, rănind două persoane.

Surse Realitatea PLUS spun că în cadrul acestei ședințe. s-a decis amânarea invocării Articolului 4 din Tratatul NATO.

Potrivit Art. 4, „părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți”.

Conform procedurilor, după invocarea acestui articol discuțiile au loc în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al Alianței, și pot duce la o decizie comună sau la măsuri de sprijin.

Articolul 4 nu înseamnă activarea apărării colective și nu obligă automat aliații la intervenție militară. El este diferit de Articolul 5, care prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

„Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor părților și, în consecință, sunt de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut prin art. 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, va sprijini partea sau părțile atacate, prin realizarea imediată, individual și împreună cu celelalte părți, a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, în vederea restabilirii și menținerii securității în spațiul Atlanticului de Nord”, se menționează la Art. 5.