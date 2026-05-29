Kremlinul amenință cu represalii, prin vocea Mariei Zaharova: „Măsurile de răspuns nu vor înceta să apară”

Măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse în România şi la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata nu vor întârzia să apară, a declarat vineri pentru TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, “agitaţia” din jurul dronei din România este necesară Occidentului pentru a distrage atenţia de la uciderea copiilor din Starobelsk.

“Agitaţia stârnită de drona din România le serveşte pro-occidentalilor pentru a distrage atenţia de la uciderea copiilor din Starobelsk de către Zelenski, comisă cu fonduri şi sprijin din partea UE, precum şi, după cum este deja evident, pentru a justifica închiderea consulatului general al Rusiei din Constanţanstanţa”, a subliniat diplomata.

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide, a anunțat vineri președintele Nicușor Dan, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Consulul rus de la Constanța, obligat să părăsească România

Măsura vizează Consulatul General al Rusiei de la Constanța, instituție responsabilă de județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Consulul general Andrei Alexeevici Kosilin, aflat în funcție din ianuarie 2023, și-a pierdut toate acreditările și trebuie să părăsească România în termen scurt, de regulă 24 până la 48 de ore.

Kosilin, născut la 25 decembrie 1965, este absolvent al Institutului de Stat de Relații Internaționale din Moscova și are o carieră diplomatică desfășurată atât la Moscova, cât și în posturi externe, inclusiv în România.

În perioada 2015–2022, acesta a activat în cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, în structuri responsabile de sudul Europei și Balcani, înainte de a fi numit consul general la Constanța după invazia rusă în Ucraina.

Declarații și mesaje controversate înainte de expulzare

Într-una dintre ultimele sale apariții publice, cu ocazia zilei în care Rusia celebrează victoria din cel de-al Doilea Război Mondial, diplomatul rus a participat la o ceremonie la cimitirul militar sovietic din Constanța.

Cu acea ocazie, acesta a transmis mesaje critice la adresa Occidentului, susținând că există tentative de reinterpretare a istoriei.

„Nu putem permite denaturarea istoriei, uitarea eroismului învingătorilor și tentativele de justificare a ideologiei naziste”, a afirmat Kosilin, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a consulatului.