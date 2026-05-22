Noi fișiere OZN desecretizate de administrația Trump. Ce i‑a speriat pe primii astronauți americani

Noi fișiere OZN desecretizate de administrația Trump stârnesc controverse și speculații. Este vorba despre imagini din arhivele militare, transcrieri NASA și peste 200 de rapoarte. Al doilea lot de informații acoperă o perioadă de timp amplă., de la debuturile erie aspațiale pânî în zilel noastre.

Printre cele mai discutate fișiere se află o transcriere NASA din 1962, în care astronautul Scott Carpenter descrie particule luminoase neobișnuite observate în timpul zborului său cu capsula Aurora 7. Alte înregistrări surprind obiecte cu forme neregulate, filmate în infraroșu în apropierea unor baze militare sau lângă un avion al Gărzii de Coastă.

Lista face referire și la OZN-uri observate în formație deasupra Golfului Persic, precum și la repetarea incidentelor militare „Hackney” și „Toxic” din 2020.

Una dintre cele mai remarcabile mențiuni privește un avion F‑16C al Gărzii Aeriene Naționale a SUA, legat de doborârea obiectului deasupra lacului Huron, în februarie 2023.

Administrația Trump a publicat un nou lot de documente despre fenomene aeriene neidentificate, care include 46 de videoclipuri militare, transcrieri NASA din epoca misiunilor Mercury și sute de rapoarte privind obiecte observate lângă facilități americane sensibile. Materialele au fost încărcate pe platforma oficială dedicată fenomenelor UAP.

Este al doilea val de fișiere desecretizate în cadrul inițiativei de transparentizare lansate în timpul administrației Trump.