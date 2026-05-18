Studiu: Pământul nu va putea susține viața la nesfârșit. Oamenii de știință avertizează asupra dispariției oxigenului

Viața pe Pământ nu va putea continua la infinit, avertizează cercetătorii într-un nou studiu publicat în revista „Nature Geoscience”. Potrivit estimărilor oamenilor de știință, în aproximativ 1,08 miliarde de ani planeta ar putea pierde cantitatea de oxigen necesară supraviețuirii organismelor complexe.

Autorii cercetării susțin că atmosfera terestră va suferi transformări majore, iar planeta ar putea reveni la condiții asemănătoare celor din trecutul foarte îndepărtat, înainte de apariția formelor complexe de viață, scrie Click.

„Pământul ar putea ajunge să semene cu lumea primordială, o perioadă în care organismele complexe nu existau încă”, explică cercetătorii.

Rolul Soarelui în transformarea planetei

Potrivit studiului, principala cauză a acestor schimbări este evoluția naturală a Soarelui. În timp, steaua sistemului nostru solar devine treptat mai luminoasă și emite cantități tot mai mari de energie.

Creșterea temperaturii globale va modifica structura atmosferei și va reduce concentrația de dioxid de carbon — un element esențial pentru procesul de fotosinteză.

„Dioxidul de carbon este crucial pentru fotosinteză”, subliniază cercetătorii.

Plantele, algele și numeroase microorganisme folosesc CO₂ pentru a produce oxigen. Însă, odată ce nivelul dioxidului de carbon va scădea sub un anumit prag critic, producția de oxigen se va diminua drastic.

Ce efecte ar avea dispariția oxigenului

Specialiștii atrag atenția că acest proces ar putea avea loc mai rapid decât se credea anterior și nu neapărat într-un ritm lent și gradual.

Într-un astfel de scenariu, majoritatea organismelor complexe care trăiesc astăzi pe Pământ nu ar mai putea supraviețui. Animalele, pădurile și plantele, așa cum le cunoaștem în prezent, ar dispărea.

În schimb, ar putea rezista doar forme simple de viață, precum microorganismele capabile să trăiască în lipsa oxigenului, asemănătoare bacteriilor care populau planeta în urmă cu miliarde de ani.