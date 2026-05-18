Cum își laudă Fritz oamenii înainte de consultările cu Nicușor Dan: ”România se ridică prin oameni serioși”

"13 zile fără PSD în guvern. Ce au mai făcut miniştrii USR zilele astea?", scrie Fritz pe Facebook, cu puţin timp înaintea începerii consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea premierului, la care mandatul USR este acela că nu va susţine nicio formulă de guvernare în care se regăseşte PSD, punct de vedere pe care îl reafirmă în postare.

Potrivit liderului USR, Diana Buzoianu a câştigat definitiv procesul cu fostul şef din Romsilva care şi-a dat bonus de pensionare 300.000 de lei. Banii se întorc înapoi în buget, a dat amenzi de 800.000 de lei firmelor care otrăveau apa la Slobozia şi a adus 600 de milioane euro din Norvegia pentru proiecte de mediu.

"Radu Miruţă a salvat fabrica de armament Sadu prin asigurarea de investiţii şi contracte din banii programului SAFE. A respins bugetul CFR şi a cerut refacerea cu reducerea cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puţine pierderi, nu mai multe. Oana Ţoiu a retras statutul de utilitate publică pentru asociaţia lui Adrian Năstase. A reevaluat patrimoniul MAE după decenii - 205 imobile în 50 de ţări. Şi a adus la Bucureşti, în octombrie, întâlnirea NATO pe ameninţări hibride", a mai spus Fritz.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că Irineu Darău a modificat regulile jocului: dacă o fabrică românească din domeniul apărării riscă să se închidă statul o va salva prin preluare integrală. Astfel, şmecherii nu vor mai putea vinde pe bucăţi industria de apărare românească.

El se referă şi la Dan Reşitnec, noul Secretar General al Guvernului, despre care afirmă că "a obligat RA-APPS să publice, în sfârşit, lista vilelor de protocol şi a beneficiarilor lor."

"Ce au făcut cei care au aruncat ţara în criză? PSD a votat, alături de AUR, într-o comisie parlamentară abrogarea legii care îi pedepseşte pe cei care promovează criminali legionari, fascişti. Şi au încercat să blocheze Guvernul prin acţiunile unui Avocat al Poporului cu mandatul expirat de doi ani. România se ridică prin oameni serioşi, care vin la muncă şi iau decizii zilnice împotriva privilegiilor. De aceea nu vom susţine un guvern în care e prezent şi PSD. Acesta va fi mesajul cu care vom merge azi la consultările la Cotroceni", a conchis Dominic Fritz.