Alertă în Constanța: o fată de 13 ani este de negăsit după ce a plecat de acasă. Apelul polițiștilor

18 mai 2026, 10:57
Minoră dispărută Constanța

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați luni, în jurul orei 1:50, cu privire la dispariția unei minore din municipiul Constanța. Este vorba despre ASIC DILA DENISA, în vârstă de 13 ani, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, fata a plecat de la domiciliu în data de 17 mai, în jurul orei 14:00. De atunci, familia nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Minora are aproximativ 1,70 metri înălțime, 45 de kilograme și ochi căprui. Polițiștii continuă căutările și fac apel la cetățenii care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fata.

Persoanele care pot furniza detalii referitoare la această minoră sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

