Iranul amenință statele europene și le cere să nu trimită nave în Strâmtoarea Ormuz: „Ar fi o greșeală gravă”

Sursă: Realitatea.net

Iran a transmis un nou avertisment către statele europene în contextul tensiunilor din Golf și al discuțiilor privind o posibilă misiune navală internațională în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene spun că implicarea militară a Europei în zonă ar reprezenta „o greșeală gravă”.

Mesajul a fost transmis de Esmail Baghaei, care a cerut țărilor europene să nu se lase atrase în acțiuni influențate de Statele Unite și Israel.

Iranul acuză SUA și Israelul că au început conflictul

„Ar trebui să se abțină de la orice acțiune care le-ar submina interesele. După cum am spus, acest război nu este doar lipsit de etică, ci și ilegal. SUA și Israelul au început agresiunea împotriva Iranului. Aceste țări europene nu ar trebui să fie păcălite să se implice în această chestiune”, a declarat Esmail Baghaei.

Declarațiile vin în timp ce Franța și Marea Britanie discută despre o posibilă misiune internațională care să asigure securitatea traficului maritim în zona Golfului. Miniștrii Apărării din Marea Britanie și Franța urmează să coordoneze marți o reuniune internațională dedicată securizării Strâmtorii Ormuz. Potrivit autorităților britanice, aproximativ 40 de state implicate în discuții ar urma să stabilească eventualele contribuții militare pentru o misiune descrisă drept „defensivă”, care ar avea rolul de a proteja navele comerciale și de a redeschide traficul maritim atunci când situația o va permite.

Emmanuel Macron a declarat însă că Franța „nu a luat niciodată în calcul” o desfășurare militară în Strâmtoarea Ormuz. Totuși, liderul francez a precizat anterior că obiectivul unei eventuale operațiuni ar fi „de a însoți și de a asigura securitatea navelor comerciale care vor tranzita Golful”. Și Keir Starmer a descris inițiativa drept o forță „pașnică și defensivă”.

Tensiunile din Golf continuă să crească

Discuțiile despre securizarea Strâmtorii Ormuz au început după intensificarea conflictului declanșat la finalul lunii februarie, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului. Mai multe state care nu sunt implicate direct în conflict și-au exprimat disponibilitatea de a participa la o „misiune neutră” pentru protejarea navigației comerciale în zonă. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, iar orice blocaj sau escaladare militară în regiune poate avea efecte directe asupra piețelor energetice și asupra economiei globale.