Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă din Texas, aproape de granița cu Mexicul

Șase persoane au fost descoperite fără viață într-un vagon de marfă din sudul statului Texas, în apropierea graniței dintre Statele Unite și Mexic. Descoperirea a fost făcută duminică într-o stație de triaj din Laredo.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, cadavrele au fost găsite de un angajat al companiei feroviare Union Pacific. Autoritățile locale au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care au murit cele șase persoane.

„Este un eveniment foarte regretabil. Sunt mult prea multe vieţi pierdute”, a declarat Jose Espinoza, citat de presa americană. Deocamdată, identitatea victimelor și cauza exactă a morții nu au fost anunțate oficial.

Temperaturile au depășit 30 de grade

În ziua în care trenul a fost descoperit, temperaturile din zonă au ajuns la aproximativ 32 de grade Celsius. Anchetatorii verifică acum toate ipotezele, inclusiv posibilitatea ca victimele să fi rămas blocate în vagon în condiții extreme de căldură.

Nu este primul incident de acest fel în sudul Texasului, o zonă intens tranzitată de migranți care încearcă să ajungă în Statele Unite. În 2023, doi migranți au murit după ce au fost găsiți blocați într-un tren în Texas. Cu un an înainte, 53 de migranți au fost descoperiți morți într-un camion supraîncălzit abandonat pe o șosea izolată din același stat american.