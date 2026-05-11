De ce dispar, de fapt, reclamele la carne și combustibili fosili din Amsterdam. Adevăratul motiv nu are legătură cu religia

Autoritățile din Amsterdam au interzis reclamele publice pentru carne, combustibili fosili, croaziere și companii aeriene, însă măsura nu are nicio legătură cu religia sau cu ideea de a nu „ofensa musulmanii”, așa cum au susținut mai mulți politicieni de extremă dreapta din Europa.

Controversa a pornit după ce André Ventura, liderul partidului portughez Chega, a afirmat pe rețeaua X că reclamele la carne ar fi fost interzise pentru că musulmanii „s-ar simți ofensați”. Politicianul a spus că Europa „se îndreaptă spre nebunie” și a sugerat că măsuri similare ar putea apărea și în Portugalia.

Interdicția face parte din strategia climatică a orașului

În realitate, măsura adoptată de administrația din Amsterdam este parte a planului climatic al orașului. Capitala olandeză a devenit de la 1 mai prima capitală din lume care interzice în spațiile publice reclamele pentru produse considerate responsabile pentru emisii ridicate de carbon.

Interdicția vizează carnea, companiile aeriene, croazierele și combustibilii fosili. Autoritățile locale spun că obiectivul este ca orașul să ajungă neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și ca locuitorii să reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă. Documentul aprobat de municipalitate susține că astfel de reclame „normalizează stiluri de viață cu emisii ridicate”, incompatibile cu obiectivele de mediu asumate de oraș. Textul nu conține nicio referire la islam sau la comunitățile musulmane.

Reclamele din magazine private vor fi permise

Măsura se aplică doar spațiilor publice administrate de municipalitate. Asta înseamnă că supermarketurile, măcelăriile și alte magazine private vor putea continua să își promoveze produsele în propriile spații comerciale. Autoritățile au anunțat că firmele vor avea o perioadă de tranziție pentru eliminarea reclamelor deja existente, iar sancțiunile pentru nerespectarea regulilor vor începe să fie aplicate din 2027.

Amsterdam nu este primul oraș european care introduce astfel de restricții. Orașul Haarlem a adoptat încă din 2024 măsuri similare pentru limitarea reclamelor la produse considerate poluante. Și orașe precum Haga, Stockholm, Geneva și Bristol au impus restricții pentru publicitatea legată de combustibili fosili. Potrivit cercetărilor citate de autoritățile locale, industria zootehnică este responsabilă pentru aproximativ 12-15% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. În același timp, afirmația potrivit căreia islamul ar interzice consumul de carne este falsă. Religia islamică interzice anumite tipuri de carne, cum este cea de porc, însă permite consumul altor produse pregătite conform regulilor halal.