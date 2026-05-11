Tragedie într-un bloc din Franța: trei morți și mai mulți răniți după un incendiu izbucnit la periferia orașului Lyon - VIDEO
Incendiu în Franța
Trei persoane și-au pierdut viața luni dimineață în urma unui incendiu izbucnit într-un imobil din localitatea Décines-Charpieu, aflată la periferia orașului Lyon.
Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, incendiul a izbucnit în jurul orei locale 7:30, într-un bloc cu șapte etaje. Autoritățile spun că focul a fost stins rapid, însă bilanțul este unul grav.
Mai multe persoane au fost intoxicate cu fum
Prefectura a anunțat că cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Alte două victime au fost transportate la spital. În același timp, aproximativ 50 de locatari au fost evacuați din clădire și duși într-o sală de sport din apropiere, unde autoritățile au organizat un spațiu temporar de sprijin.
Intervenție de amploare a pompierilor
La fața locului au intervenit aproximativ 80 de pompieri și 30 de autospeciale pentru stingerea incendiului și evacuarea locatarilor. Autoritățile franceze au deschis și o celulă de sprijin psihologic pentru persoanele afectate de tragedie. Deocamdată, cauza exactă a incendiului nu a fost anunțată oficial.
Citește și:
- 15:53 - Emmanuel Macron a izbucnit la un eveniment din Kenya. Președintele Franței a urcat pe scenă și a certat publicul - VIDEO
- 15:06 - Hantavirusul provoacă îngrijorare în Franța. Epidemiolog: „Riscul de mortalitate este de 30–50% dintre cazurile infectate”
- 15:04 - Un jurnalist susține că ChatGPT i-a oferit sfaturi pentru simularea unui atac armat. Apar noi întrebări despre siguranța AI: „Mi-a dat sfaturi tulburătoare”
- 14:30 - Un nou coronavirus descoperit la lilieci în Thailanda. Ce spun autoritățile despre amenințarea unui nou focar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News