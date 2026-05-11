Român arestat pentru uciderea unui marocan în Belgia: revoltă și scene violente pe străzile din Anvers după crimă - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un român în vârstă de 25 de ani a fost arestat în Belgia, fiind suspectat că ar fi implicat în uciderea unui bărbat marocan în Anvers. Cazul a provocat tensiuni puternice în cartierul unde a avut loc crima, iar intervenția poliției s-a transformat în confruntări de stradă între localnici și forțele de ordine.

Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană și marocană, sute de oameni s-au adunat în fața clădirii în care suspectul a fost găsit, cerând dreptate pentru victimă. Anchetatorii spun că românul se ascundea într-un apartament aflat deasupra unui supermarket din zona Sint-Bernardsesteenweg, în cartierul Kiel din Anvers.

Crima a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Victima, Khalid E.H., un bărbat de 30 de ani din Hoboken, a fost găsită înjunghiată în piept la aproximativ 200 de metri de locul unde suspectul a fost prins ulterior. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Universitar din Anvers, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze. Un martor a declarat că înainte de atac victima ar fi strigat după ajutor.

Un alt tânăr spune că a fost jefuit și atacat

În același dosar apare și un al doilea tânăr rănit. Potrivit procurorilor, un bărbat de 23 de ani s-a prezentat la poliție la scurt timp după incident și a declarat că a fost jefuit și înjunghiat în zona feselor. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și ce rol ar fi avut suspectul român în atac.

Arestarea suspectului a dus rapid la tensiuni în cartierul Kiel. Imaginile intervenției poliției au fost transmise live pe rețele sociale precum TikTok, iar în scurt timp între 500 și 600 de persoane s-au adunat în zonă. După ce oamenii au aflat că descinderea are legătură cu moartea lui Khalid, atmosfera a devenit violentă. Potrivit poliției, mai mulți localnici au aruncat cu obiecte în forțele de ordine și au cerut pedepsirea vinovaților. Wouter Bruyns a confirmat că au existat confruntări și altercații fizice între mulțime și polițiști. Pentru calmarea situației au intervenit echipe de mediere și polițiști de proximitate.

Românii din Belgia se tem de represalii

Între timp, pe mai multe grupuri online ale românilor din Belgia au apărut mesaje care arată îngrijorarea acestora după incident. O postare distribuită pe o pagină dedicată comunității românești din Wortel vorbește despre teama unor români că tensiunile din cartier s-ar putea transforma în acte de răzbunare.