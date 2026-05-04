Oana Țoiu dă vina pe criza politică pentru eșecurile guvernării. ”Avem dobânzi imense”

Înaintea votului pe moțiunea de cenzură, Oana Țoiu le cere parlamentarilor să voteze în numele cetățenilor, nu la ordin politic. Mai mult, ministrul de Externe precizează că România se află deja într-o instabilitate politică și se împrumută la dobânzi record.

„Este foarte important ca fiecare parlamentar, când își exercită votul, să o facă în numele cetățenilor care l-au trimis acolo și asta înseamnă, pentru calitatea vieții românilor, ce am văzut că s-a întâmplat în ultimele zile, din păcate, este opusul acestui lucru.

Avem leul care este la un curs valutar istoric în sens negativ, oamenii simt asta în ratele pe care le au la bănci.

Se simte asta și la nivel macro, România în acest moment se împrumută la dobânzi record, ori această dobândă mare, generată de o criză politică inutilă până la urmă, se resimte tot în taxe, tot în bugetul public.

Partidele politice trebuie să aibă un respect față de reguli, iar a le ignora este de asemenea un semnal negativ. Însă, dincolo de asta, e important în primul rând, repet, ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului pe care îl au în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor”, a declarat Oana Țoiu.