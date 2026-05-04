Conflict la un magazin din Tulcea: angajator acuzat că și-ar fi ținut angajata blocată în interior

Un conflict între administratorul unui magazin și o angajată aflată în preaviz a ajuns în atenția autorităților din Tulcea, după ce situația a degenerat și a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Cazul este acum cercetat sub suspiciunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea, incidentul a avut loc pe 30 aprilie, în jurul orei 10:00. Disputa ar fi pornit de la o sumă de bani pe care angajata susținea că trebuie să o primească. Tensiunile au crescut rapid, iar schimbul de replici dintre cei doi a degenerat în jigniri.

Versiuni diferite ale celor implicați

Administratorul magazinului a reclamat că femeia ar fi încercat să ia documente din incintă fără drept. De cealaltă parte, angajata susține că i-ar fi fost blocată o ușă, pentru a nu putea părăsi spațiul, lucru care a dus la suspiciunea privind o posibilă lipsire de libertate.

Jandarmii au intervenit pentru a calma situația și au întocmit documentele necesare pentru sesizarea organelor de cercetare penală. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile și dacă se confirmă existența unei infracțiuni.