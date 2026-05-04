Alertă ANAF: Controale masive la persoanele fizice.De ce este vital să păstrați bonurile și facturile în 2026

ANAF pune sub lupă veniturile românilor și intensifică verificările la nivel național. Persoanele fizice care obțin câștiguri din chirii, investiții sau criptomonede sunt obligate să depună Declarația Unică până la termenul de 25 mai.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și-a intensificat recent strategia de control asupra persoanelor fizice, punând un accent deosebit pe monitorizarea veniturilor obținute din surse extrasalariale. În acest context, contribuabilii români se află într-o cursă contra cronometru, având la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru a transmite Declarația Unică. Acest document este esențial pentru raportarea câștigurilor din anul anterior și pentru stabilirea obligațiilor fiscale, inclusiv a contribuției la sănătate (CASS), în cazul în care veniturile cumulate depășesc plafoanele legale. Cei mai vizați de aceste inspecții sunt persoanele care obțin profituri din chirii, activități agricole, investiții pe bursă sau tranzacții cu criptomonede.

Provocările verificărilor fiscale pentru persoanele fizice

Spre deosebire de companii, care beneficiază de departamente de contabilitate structurate, persoanele fizice se confruntă adesea cu dificultăți majore în timpul unui control fiscal. Autoritățile au început să transmită tot mai multe notificări de verificare, moment în care mulți contribuabili realizează că nu dețin o evidență clară a documentelor justificative. Lipsa facturilor, a bonurilor sau imposibilitatea de a reconstitui istoricul tranzacțiilor din extrasele de cont vechi îngreunează demonstrarea veniturilor reale și a cheltuielilor deductibile. Specialiștii avertizează că dezordinea financiară poate duce la stabilirea unor obligații de plată mult mai mari decât cele reale sau la impozitarea unor sume care, cu dovezi adecvate, ar fi putut fi exceptate.

Organizarea digitală și păstrarea dovezilor justificative

Pentru a evita sancțiunile sau impozitarea excesivă, recomandarea fermă a experților fiscali este organizarea riguroasă a fiecărei activități generatoare de venit încă de la debutul acesteia. Fie că este vorba despre închirierea unui imobil sau despre tranzacționarea pe platforme de investiții, menținerea unui jurnal de tip Excel și arhivarea tuturor documentelor justificative reprezintă singura plasă de siguranță în fața inspectorilor ANAF. Fără aceste dovezi, este aproape imposibil de justificat profitul net sau de contestat o decizie de impunere bazată pe estimările fiscului, impactul financiar fiind resimțit direct în buzunarul contribuabilului.

Simplificarea procedurilor și noile reguli pentru Declarația Unică

O veste bună pentru contribuabili este simplificarea procedurii de depunere a Declarației Unice începând cu acest an. ANAF pune acum la dispoziție o variantă precompletată a formularului, reducând astfel efortul birocratic la o simplă verificare și confirmare a datelor deja existente în sistem. O modificare legislativă importantă este eliminarea obligației de a estima veniturile viitoare, o practică ce genera numeroase erori și rectificări inutile în trecut. În prezent, impozitarea se face strict pe baza veniturilor efectiv realizate, oferind o mai mare acuratețe procesului de declarare.

Praguri critice pentru sănătate și particularitățile investițiilor

Un aspect esențial de care trebuie să țină cont românii cu venituri multiple este plafonul pentru plata CASS. Pentru veniturile aferente anului 2025, pragul de obligativitate apare atunci când totalul câștigurilor extrasalariale depășește echivalentul a șase salarii minime brute (calculat la o valoare a salariului de 4.050 lei). De asemenea, în lumea investițiilor, este vital să se facă distincția între deținerea de active și marcarea profitului. Impozitul se aplică doar în momentul vânzării, pe câștigul net rezultat. Totodată, rolul intermediarului este crucial: în timp ce brokerii români rețin și plătesc adesea impozitul la sursă, utilizarea unor platforme străine transferă întreaga responsabilitate de calcul, declarare și plată direct în sarcina contribuabilului.