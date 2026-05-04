Tensiuni uriașe în Parlament înainte de votul pe moțiune: trei echipe de negociere PNL pentru salvarea Guvernului

Tensiuni uriașe în Parlament! Sunt ultimele ore în care partidele mai pot negocia voturile pentru moțiunea de cenzură de mâine. Potrivit unor surse, PSD se așteaptă ca demersul să obțină 265 de voturi, un număr mai mare decât cel de semnături. PNL a declanșat un adevărat tur de forță în Parlament în încercarea de a salva Guvernul, chiar înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse politice, liberalii au mobilizat trei echipe de negociere. La ora 15, PSD și PNL intră în ședințe de urgență, iar Ilie Bolojan ar putea veni și el în Parlament. Mâine, la ora 11.00 are loc plenul reunit în care se ia decizia.

S-a anulat inclusiv plenul de astăzi de la Camera Deputaților, tocmai pentru că toate partidele din Parlament sunt în ședință. Începând cu ora 15:00, ședințe de organizare pentru votul de mâine, o ședință care vine după negocieri intense care s-au purtat inclusiv astăzi în această dimineață s-a negociat aici în Parlament pentru fiecare vot.

Tabăra care îl susține pe Ilie Boloșan încearcă să adune cât mai multe voturi, să îi convingă pe cât mai mulți parlamentari să nu voteze această moțiune, să se răzgândească, chiar dacă au semnat, o să își retragă susținerea pentru moțiune.

De partea cealaltă, tabăra PSD, tabăra AUR - cei care au inițiat această moțiune - încearcă să se asigure că rămân cu aceeași susținere pe care au avut o în momentul în care au depus moțiunea, pentru că au depus o cu mai multe semnături decât numărul necesar de voturi în Parlament, tocmai ca să se asigure că demersul va avea și un rezultat final.

Sunt surse în PSD care spun că sunt optimiști că vor avea 265 de voturi, adică mai mult și decât numărul de semnături, însă mâine la vot vom vedea exact cum se vor desfășura lucrurile, care tabără a reușit să-și păstreze sau să convingă parlamentari să o susțină în acest război al voturilor pe care îl vedem în momentul de față, un război cu o miză foarte mare, și anume actualul guvern sau noul guvern care să conducă țara.