Elevii din România, tot mai obosiți: copiii petrec până la 10 ore pe zi cu școala și temele - studiu

Sursă: Realitatea.net

Tot mai mulți elevi din România ajung să petreacă aproape întreaga zi între școală, teme și activități suplimentare, iar timpul pentru odihnă sau relaxare devine din ce în ce mai redus. O analiză realizată de Salvați Copiii arată că mulți copii sunt obosiți, se culcă târziu și simt că nu mai au timp pentru familie, sport sau joacă.

Datele arată că elevii petrec, în medie, între 6 și 8 ore la școală, iar alte aproximativ două ore sunt dedicate temelor. Pentru 4 din 10 copii, asta înseamnă aproape 10 ore pe zi ocupate doar cu activitățile legate de școală.

Copiii spun că nu mai au timp pentru ei

Mulți elevi povestesc că programul încărcat îi face să ajungă acasă foarte târziu, iar apoi trebuie să continue cu temele sau pregătirea suplimentară.

„Uneori avem și 6-7 ore în clasa a șasea și ieșim târziu. Uneori e dificil să ne facem și temele după ce ajungem acasă. Avem opțional română și cred că e important. Mă culc pe la 12 și mă trezesc la 9:30. Mi-ar plăcea să practic un sport, baschet sau volei, sau să particip la un curs de desen”, a spus unul dintre elevii incluși în analiză. Situația este și mai apăsătoare pentru copiii care se pregătesc pentru examene. „Eu sunt clasa a opta și mă pregătesc pentru examen, în șase săptămâni îl avem. Fac teme la meditații. Uneori, în weekenduri, mai am câteva ore libere să mă joc sau să ies afară”, a povestit un alt elev.

Tot mai mulți copii vor timp cu familia și mai mult somn

Analiza arată că un copil din trei spune că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu familia. În același timp, 34% dintre copii spun că ar vrea să facă mai mult sport, iar jumătate dintre ei simt că au nevoie de mai mult somn. Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator de program în cadrul Salvați Copiii, explică faptul că lipsa timpului petrecut cu părinții este resimțită mai ales de copiii mai mici și de cei din mediul urban.

„Toți își doresc să petreacă mai mult timp cu familia. 1 din 3 declară că asta și-ar dori, procentul e mult mai mare în rândul copiilor de vârstă mică sau din mediul urban, care au foarte puțin timp cu părinții. 34% își doresc să participe la activități sportive, iar 1 din 2 vor să aloce mai mult timp somnului”, a explicat aceasta.

Specialiștii spun că și plictiseala este importantă

Pe lângă școală și teme, mulți copii participă și la activități extrașcolare. Specialiștii atrag însă atenția că acestea nu trebuie să înlocuiască timpul liber real. Psihologul Mihaela Dinu spune că elevii au nevoie zilnic de momente în care să nu aibă nimic programat.

„În fiecare zi, copilul ar trebui să aibă o oră liberă fără activități extrașcolare. Uneori e nevoie ca ei să se plictisească, plictiseala aduce creativitate, regăsire de sine și dorința de a fi cu ceilalți.” Raportul mai arată că 75% dintre copiii din România petrec mai puțin de cinci ore pe săptămână în aer liber, semn că timpul pentru mișcare și relaxare este tot mai limitat.