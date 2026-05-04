Incendiu de amploare în Toscana: 3.500 de persoane evacuate, peste 800 de hectare afectate VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit în regiunea turistică Toscana, în centrul Italiei, determinând evacuarea a aproximativ 3.500 de persoane, potrivit autorităților citate de AFP. Flăcările au cuprins peste 800 de hectare de vegetație în zona montană situată între orașele Lucca și Pisa.

Primăria din San Giuliano Terme a anunțat într-un comunicat că zona afectată a fost evacuată vineri. „Aproximativ 3.500 de persoane sunt vizate”, a precizat instituția, adăugând că vântul puternic a împins incendiul înspre localitatea Asciano, amplificând riscurile.

Intervenția continuă cu trei aeronave Canadair și un elicopter, care acționează în zona de focar. Pompierii au mobilizat 19 vehicule, iar armata și poliția au participat la operațiunile de evacuare.

Două gimnazii din apropiere, pregătite să găzduiască persoanele evacuate, adăposteau aproximativ 107 oameni.

Incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, în special în sezonul estival, însă autoritățile observă că acestea izbucnesc tot mai devreme, pe fondul creșterii temperaturilor cauzate de schimbările climatice.