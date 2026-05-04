SURSE: Parlamentarii POT ar fi negociat cu PNL un post la Bruxelles

Surse citate de Realitatea PLUS susțin că cei de la POT ar fi negociat cu PNL un post la Bruxelles.

Potrivit unor informații pe surse, reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT), integrați în prezent în grupul Unit, ar fi negociat intens cu Partidul Național Liberal. Sursele indică faptul că în discuție s-ar afla un post de consul la Bruxelles pentru Dumitrița Albu, deputată care a activat anterior în POT și care în prezent este neafiliată.

Aceleași surse susțin că grupul Unit urmează să anunțe, în cadrul unei conferințe de presă programate la ora 15:00, că va vota împotriva moțiunii de cenzură. În acest scenariu, premierul Ilie Bolojan ar rămâne în funcție, iar actualul guvern și-ar continua activitatea în formula cunoscută, însă fără PSD, care a anunțat retragerea de la guvernare și a retras miniștrii din Executiv.