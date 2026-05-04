Avertisment de la cel mai înalt nivel: NATO se dezintegrează

„Cea mai mare amenințare la adresa NATO nu vine din exterior, ci din procesul continuu de dezintegrare a alianței noastre” - este avertismentul lui Donald Tusk. Premierul polonez face referire la tensiunile tot mai mari între Washington și Berlin, care au dus la decizia lui Donald Trump de a retrage trupe din Germania.

„Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă”, a mai adăugat Tusk în mesajul său publicat pe platforma X.

Relațiile dintre actuala administrație de la Casa Albă și Europa s-au deteriorat vizibil în ultimele luni. Mai mulți dintre membrii NATO au refuzat să se implice în operațiunile SUA din Iran.

Ba chiar l-au criticat pe Trump pentru că vrea anexarea Groenlandei.

Din acest motiv , președintele american a spus ferm că Statele Unite nu au nevoie de sprijin în războiul cu Iranul și a numit alianța un „tigru de hârtie”.