NATO, prinsă pe picior greșit. Slăbiciuni periculoase ies la suprafață în plin context de tensiuni globale

Sursă: Politico

Deși nu a fost implicată direct în confruntarea dintre SUA, Israel și Iran, Alianța Nord-Atlantică s-a trezit în centrul unei analize incomode. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au funcționat ca un test indirect pentru capacitatea NATO de a face față unui război de amploare, iar rezultatele nu sunt deloc liniștitoare.

O evaluare realizată de Politico arată că tensiunile recente au scos la suprafață puncte slabe serioase în interiorul alianței. Problemele nu țin doar de echipamente sau resurse, ci și de coordonare politică și strategie militară, într-un moment în care Rusia își accelerează vizibil pregătirile de război și își ajustează metodele de luptă.

Specialiștii în securitate atrag atenția că, în forma actuală, NATO nu ar fi complet pregătită pentru un conflict major cu Moscova. Ritmul în care Rusia își dezvoltă capacitățile militare contrastează puternic cu dificultățile interne ale alianței.

Criza muniției, o problemă mai gravă decât pare

Una dintre cele mai apăsătoare concluzii ale analizei vizează rezervele de armament. În timpul operațiunilor legate de conflictul cu Iranul, Statele Unite au consumat aproximativ jumătate din stocul de rachete Patriot dedicate apărării aeriene.

În același timp, Franța a tras un semnal de alarmă: rachetele Aster și Mica au început să se împuțineze rapid încă din primele faze ale conflictului. Presiunea pe industria de apărare a crescut semnificativ, iar companii precum Rheinmetall și MBDA au raportat o explozie a cererii pentru muniție și sisteme de armament.

Pe fondul acestor evoluții, experții avertizează că o confruntare de durată ar putea pune NATO în dificultate. Rusia produce lunar mii de drone de atac, iar un astfel de ritm ar putea consuma rapid capacitățile de apărare aeriană ale alianței.

Superioritatea aeriană nu mai garantează nimic

Un alt semnal de alarmă vine din modul în care s-a desfășurat conflictul din Orientul Mijlociu. Chiar și în condițiile unor campanii aeriene intense desfășurate de SUA, Iranul a continuat să lanseze valuri de drone și rachete.

Realitatea din teren arată că dominația aeriană, considerată mult timp un avantaj decisiv, nu mai oferă aceeași siguranță. În acest context, specialiștii subliniază nevoia urgentă de investiții în arme cu rază lungă de acțiune și tehnologii capabile să neutralizeze infrastructura militară a adversarului înainte de producerea atacurilor.

În interiorul NATO au început deja discuții privind extinderea arsenalului de rachete de precizie și adaptarea sistemelor de apărare la noile tipuri de amenințări.

Flota NATO, sub presiune

Problemele nu se opresc la nivelul aerian sau al muniției. Războiul din Iran a scos în evidență și limitele capacităților navale ale alianței.

Mai multe state membre se confruntă cu dificultăți legate de întreținerea navelor, lipsa personalului și insuficiența echipamentelor moderne pregătite pentru misiuni complexe. Chiar și Regatul Unit, considerat un pilon militar important în Europa, a întâmpinat obstacole în mobilizarea rapidă a forțelor navale în regiune.

Aceste situații au readus în discuție capacitatea NATO de a susține operațiuni maritime extinse, mai ales într-un scenariu care ar implica Rusia. Controlul submarinelor și protejarea rutelor comerciale ar deveni esențiale într-un astfel de context.

Tensiuni politice care slăbesc frontul comun

Dincolo de aspectele militare, conflictul a amplificat diferențele de viziune dintre Statele Unite și partenerii europeni. Unele țări din Europa au ales să nu se implice direct, ceea ce a generat nemulțumiri la Washington.

Președintele american Donald Trump a criticat în mod repetat nivelul contribuțiilor unor state membre, sugerând că acestea nu participă suficient la efortul comun de apărare.

Analiștii avertizează că lipsa unei poziții unitare poate întârzia reacțiile în situații critice și poate afecta eficiența alianței în fața unei amenințări majore.

Ucraina, din ce în ce mai importantă în ecuația de securitate

Un alt aspect care a ieșit în evidență este rolul tot mai vizibil al Ucrainei în arhitectura de securitate europeană. Kievul a reușit să dezvolte rapid tehnologii avansate, în special în domeniul dronelor și al sistemelor de apărare anti-aeriană.

Colaborarea dintre NATO și Ucraina s-a intensificat prin programe de instruire și parteneriate industriale. În paralel, au fost lansate inițiative comune pentru dezvoltarea de tehnologii militare și consolidarea capacităților de apărare.

Aceste evoluții plasează Ucraina într-o poziție strategică tot mai relevantă în contextul actual de securitate.