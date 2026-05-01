Iranul amenință SUA cu atacuri „lungi și dureroase”. Tensiunile cresc în jurul Strâmtorii Ormuz

Sursă: Realitatea.net

Situația dintre Iran și Statele Unite rămâne tensionată, iar mesajele venite din partea autorităților iraniene arată că riscul unei noi escaladări este tot mai mare. Teheranul avertizează că va răspunde dur dacă Washingtonul reia operațiunile militare în zonă.

Oficialii iranieni transmit un mesaj clar: orice nouă intervenție militară a SUA va avea consecințe serioase. „Atacuri lungi și dureroase”, așa descriu reprezentanții de la Teheran reacția pe care o pregătesc în cazul unei noi ofensive americane. În mod concret, aceștia spun că bazele militare americane și navele de război din regiune ar putea deveni ținte directe, chiar și în cazul unor lovituri limitate.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al conflictului

Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă traficului internațional de aproximativ două luni, după începutul conflictului care implică Israel, Iranul și Statele Unite. Blocajul are un impact major, pentru că prin această rută trece în mod normal aproape 20% din petrolul și gazele naturale transportate la nivel global.

Închiderea circulației a dus deja la creșteri vizibile ale prețurilor la energie și a alimentat temerile legate de o posibilă încetinire economică globală. Informațiile despre posibile noi lovituri americane au fost suficiente pentru a mișca imediat piețele. Prețul petrolului a crescut rapid, depășind pentru scurt timp 126 de dolari pe baril, înainte de a coborî ușor.

În paralel, în Teheran au fost activate sisteme de apărare antiaeriană, după ce au fost detectate drone și aparate de supraveghere fără pilot. Agențiile locale vorbesc despre o activitate militară intensă în capitală. Situația de securitate îi face pe oficialii din Emiratele Arabe Unite să le recomande cetățenilor să părăsească Iranul, dar și alte state din regiune, precum Liban sau Irak.

Avertismentul ONU

Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, atrage atenția asupra consecințelor economice. El avertizează că blocarea Strâmtorii Ormuz poate duce la inflație ridicată și la creșterea numărului de persoane afectate de sărăcie extremă, dacă situația nu se stabilizează.

Discuțiile dintre Washington și Teheran sunt, în acest moment, blocate. Oficialii iranieni spun că nu există semne clare că s-ar putea ajunge rapid la o înțelegere. În același timp, Donald Trump ar urma să analizeze noi opțiuni militare, în timp ce SUA discută formarea unei coaliții maritime internaționale pentru redeschiderea rutei comerciale. De partea cealaltă, mai multe state europene iau în calcul implicarea, dar condiționează orice decizie de o eventuală reducere a tensiunilor.